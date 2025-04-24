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مأمورية الرصاص.. الداخلية تقضي على "تاجر قنا" هارب من مؤبد

04:14 م الخميس 24 أبريل 2025

المتهمة

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لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في محافظة قنا، إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، فيما جرى القبض على والدته هاربة من سجن 7 سنوات في جناية قتل.

وردت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت قيام عنصر جنائي شديدة الخطورة هارب من حكمين بالسجن المؤبد في جنايتي "قتل عمد، ومقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية"، بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة قنا جنوب الصعيد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العنصر الإجرامي، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضبط والدته "هاربة من حكم بالسجن المشدد 7 سنوات في جناية قتل عمد"، وضُبط بحوزتهما "15 كيلو جرام لمخدر الآيس، و بندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات النارية، تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 8 ملايين جنيه.

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الداخلية صرع عنصر إجرامي لنيابة العامة ارب من مؤبد لأمنن محافظة قنــا
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