"بحوزته 12 كيس هيروين".. حكاية "طباخ" نقل نشاطه للمخدرات فأسقطته الشرطة

كتب- صابر المحلاوي:

سنوات قضاها "فؤاد. ك" البالغ من العمر ٣٤ عامًا، متنقّلًا بين المطاعم الشعبية داخل منطقة بولاق الدكرور، حتى صار يُعرف بـ"الطباخ"، ليس فقط لمهارته في إعداد الطعام، ولكن لأن هذه كانت الواجهة التي أخفى خلفها نشاطه الحقيقي.

بهدوء شديد، وذكاء محسوب، قرر "فؤاد" أن يُغيّر مسار حياته، لكنه لم يختار طريقًا مشروعًا، بل غاص في أعماق تجارة الموت، ليصبح واحدًا من أخطر مروّجي الهيروين في نطاق جنوب الجيزة، واتخذ من أزقة بولاق وكرًا لإدارة صفقاته المشبوهة.

لم يكن سقوط "فؤاد" وليد الصدفة، فالقضية التي حملت رقم 2796 لسنة 2025، بدأت بورود معلومات سرية لرجال مكافحة المخدرات، تفيد باتجار المتهم في الهيروين وتخزينه كميات كبيرة منه استعدادًا للتوزيع على عملائه من تجار التجزئة.

وعلى الفور، تم إعداد خطة أمنية مُحكمة، راقبت تحركات المتهم لأيام، حتى تم ضبطه متلبسًا داخل شقة مستأجرة بحي شعبي، الكمين كان مُحكمًا، وعند مداهمة وكر المتهم، تم ضبطه وبحوزته ١٢ كيسًا بلاستيكيًا به مسحوق بيج اللون، تبيّن أنه جوهر الهيروين، بوزن إجمالي ٦٠٥ جرامات

لم تقتصر المضبوطات على المخدرات، بل ضُبط بحوزته أيضًا سلاح أبيض "كتر"، يُرجّح استخدامه في التهديد أو الحماية خلال عمليات التوزيع، وهاتف محمول يحوي رسائل ومحادثات مع عملائه.

بمواجهة "فؤاد" أمام رجال الشرطة، اعترف تفصيليًا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنه كان بصدد توصيل الكمية إلى عدد من الزبائن المعروفين لديه في مناطق متفرقة.

بعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية، أمر المستشار محمود غيطاس بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

وبعد سلسلة من جلسات الاستماع والمرافعات، أسدلت محكمة جنايات الجيزة (الدائرة السابعة) الستار على القضية، برئاسة المستشار عادل علي سليم، لتصدر حكمها بالسجن المؤبد على "فؤاد"، وتمنحه لقبًا جديدًا لم يكن في حسبانه: "سجين الهيروين".