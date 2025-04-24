النيابة الادارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء

كتب- محمد الصاوي:

تقدم المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.

داعين الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهدائنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر، وروت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة فداء ً للوطن، وأن ينصركم ويسدد خطاكم، وأن ينعم على مصرنا العزيزة، تحت قيادتكم الحكيمة، بالازدهار والرخاء والاستقرار.