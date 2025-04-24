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غرز المطوة في صدره.. شاب يطـعن صديقه وسط الشارع بحدائق حلوان

02:13 م الخميس 24 أبريل 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على شاب طعن صديقه في الشارع بمنطقة حدائق حلوان بسبب خلافات بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغًا أفاد بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع في منطقة حدائق حلوان ووجود شاب متوفى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة نشوب خلافات بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات قديمة بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد طعنة لصديقه بسلاح أبيض "مطواه" استقرت في صدره.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حدائق حلوان شاب يطعن صديقه مديرية أمن القاهرة
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