"مراته وابن عمه خلصوا عليه".. ليلة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بالبدرشين

كتب- أحمد عادل:



كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية مقتل "محمد ع" عامل، على يد زوجته وعشيقها في منطقة البدرشين باستخدام أداة حديدية، عن تفاصيل مثيرة بالواقعة.



وأدلى المتهمان "محمد س." و"دينا ع." في القضية رقم 12 لسنة 2023 جنايات الجيزة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول كيفية ارتكابهما للجريمة.



وقال المتهم الأول، إنه أثناء تردده على مسكن المجني عليه نجل عمه، نشأت بينه وبين زوجته المتهمة الثانية علاقة عاطفية، تطورت لعلاقة آثمة حيث كان يتردد على المنزل في غياب زوجها.



وتابع المتهم، أنه بعدما نما إلى علمه بحمل المتهمة الثانية، ولا يعلم إن كان الجنين نجله أم نجل زوجها، قرر التخلص منه "مش عايز ابني يكون ابن حرام".



وأضاف المتهم؛ عند مقابلته مع المتهمة الثانية اتفقا على التخلص من زوجها لينغمسا في علاقتهما الآثمة، وشرعا في تنفيذ مخططهما الشيطاني بأن قامت الزوجة بدس عقار مهدئ في شراب المجني عليه".



واستطرد المتهم الأول في تحقيقات النيابة، أنه بعد أن ظفرا بالمجني عليه قامت الزوجة بحقنه في فمه بباقي العقار، ثم قام بضربه بـ"ماسورة حديدية" على رأسه أودت بحياته.



وقررت محكمة مستأنف الجيزة، تأجيل استئناف المتهمين "محمد ع." و"دنيا ع." على حكم الإعدام الصادر بحقهما لإدانتهما بقتل زوج الثانية بالبدرشين، لجلسة 17 مايو، للمرافعة.



وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الجيزة، حضوريًا بإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام المتهمين "محمد ع." و"دنيا ع." شنقًا، على خلفية اتهامهما بقتل زوج الثانية في البدرشين.