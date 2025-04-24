"حج وعمرة وبرامج سياحية".. ضبط مالك شركة سياحة متهم بالنصب على المواطنين

كتب- أحمد عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لإدارته شركة سياحة دون ترخيص، وإيهام المواطنين بتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية وقام بالاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام شركة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم و إيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة -على خلاف الحقيقة-، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها، وعُثر بداخلها على مجموعة من البرامج لرحلات دينية ودفتر إيصالات استلام نقدية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.