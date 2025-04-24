ضبط 12 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ما يزيد عن 12 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم) خلال 24 ساعة قبل بيعها في السوق السوداء، خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة.



ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.