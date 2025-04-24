"شادو وآيس وأستروكس".. ضبط متهمين بحوزتهما 44 كيلو مخدرات بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عنصرين إجراميين لقيامهما بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للاتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عنصرين إجراميين خطرين، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمحافظة القليوبية، وضبط بحوزتهما على كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 44 كيلو جرام "شادو، أستروكس، بودر، آيس، حشيش" وكمية من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 13 مليون جنيه، ويأتي ذلك اسمتراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.