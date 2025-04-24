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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بحدائق القبة

12:26 م الخميس 24 أبريل 2025

حريق شقة سكنية

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كتب- عاطف مراد:

أمرت نيابة حدائق القبة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في أحد العقارات، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، دون وقوع أي إصابات؛ لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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