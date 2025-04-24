إعلان

التصريح بدفن جثة سيدة صدمتها سيارة في الشرابية

12:17 م الخميس 24 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

صرحت نيابة الشرابية، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق في منطقة الشرابية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق محل البلاغ، اصطدمت بها سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع سيدة نيابة الشرابية قسم شرطة الشرابية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

من الإنترنت والموبايل البنكي.. إقبال على شراء الشهادات مرتفعة العائد 27% و30% قبل وقفها ببنكي الأهلي ومصر