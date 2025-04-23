كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي مصطفى عبد التواب، دفاع الفتاتين بطلتي واقعة الرقص داخل إحدى عربات مترو الخط الثالث، عن تفاصيل الواقعة.

وقال "عبد التواب" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن إحدى الفتاتين قامت بنشر الفيديو عبر موقع "تيك توك"، وبعد أن لاقى انتشارًا واسعًا قامت بحذفه، لكن تم استغلاله من قبل أشخاص آخرين لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة.

وتابع الدفاع أن موكلتيه أكدتا خلال التحقيقات أنهما لم تنشرا الفيديو بهدف التريند أو الشهرة، بل كان الأمر على سبيل المزاح فقط.

وأضاف أن النيابة العامة وجهت لهما تهم نشر محتوى غير لائق عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع.

وقررت نيابة النزهة إخلاء سبيل الفتاتين بكفالة مالية قدرها ألفا جنيه لكل منهما.