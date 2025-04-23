كتب- محمود الشوربجي:

عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن الطرق والخطوات الواجب اتباعها لإثبات مولود جديد في حال امتناع الزوج وأهله عن تسجيله.

ويقول المحامي محمد سالم لـ "مصراوي"، إن هناك بعض المشكلات التي تحدث داخل الأسرة عند القيام بإثبات طفل حديث الولادة ومنها رفض الزوج إثبات المولود، لأسباب وخلافات متعدة بين الزوجين.

وأوضح سالم الإجراءات المطلوبة طبقاً للقانون لتسجيل المولود حال رفض الزوج وهي؛ على أهل الزوجة أو الأم التوجه إلى أقرب قسم شرطة، وتحرير محضر إثبات حالة بإمتناع الزوج عن الحضور لمكتب الصحة لتسجيل الصغير بسجل المواليد الخاص بمكتب الصحة.

بعدها يتم التقدم بطلب إفادة من القسم بتحرير المحضر وإثبات حالة بإمتناع الزوج عن الحضور على أن تكون الإفادة مختومة بشعار الجمهورية الخاص بوزارة الداخلية الخاص بقسم الشرطة.

تابع سالم: بعد تحرير المحضر والحصول على إفادة مختومة من القسم يتم التوجه لمكتب الصحة لتسجيل المولود لتسليم الإفادة بعمل محضر مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي للزوج وصورة وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل وإخطار الولادة من المستشفى الخاص بالمولود.

أشار إلى أنه عقب هذه الإجراءات يتم تسجيل المولود في الحال بسجل المواليد بمكتب الصحة التابع له والد الطفل.

وقال المحامي محمد سالم إن القانون المصري يفرض على الأسرة المصرية تسجيل المولود الجديد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الولادة مباشرة وفق الإجراءات المقررة.