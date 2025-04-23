كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "7" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "مهندس" بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل مالك عقار في منطقة بولاق الدكرور لخلاف بينهما بسبب نزاع على شقة إيجار قديم في عقار.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل علي سليم وعضوية المستشارين هشام جبر بشير ومحمد عبد القادر الحلو وسكرتارية عبدالعزيز مناع وعصام حسين.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى التي حملت رقم 28895 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمُقيدة رقم 7249 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهم "ع.س"، في اليوم الرابع من نوفمبر 2024، بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة، قتل المجني عليه "ر ع."، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد على إثر خلاف نشب بينهما، وما أن ظفر به حتى طعنه بسلاح أبيض "مطواة " وأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً إزهاق روحه.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم ضرب المجني عليه "س ع."، عمدًا ما تسبب في إحداث إصابة بالجسم، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة أن المتهم "ع. س" الذي يعمل مهندس كهربائي، حصل على حكم بطرد المجني عليه وأسرته من مسكنهما، وقبل تنفيذ حكم الطرد بأيام باغت المهندس "رم" ابن مالك العقار بطعنة نافذة في البطن أوقعته قتيلا في الشارع وطعن أخية "ج" حال إخلاء الشقة من العفش.

استجوبت النيابة العامة المتهم وأقر بارتكاب الجريمة بحق المجني عليه ابن مالك العقار، مؤكدًا أنه تفاجأ بقيام المجني عليه وشقيقه فاستشاط غاضبا ونشب شجار على إثرها استل "مطواة" وباغت أبناء مالك العقار بطعنات نافذة بمطواة أوقع أحدهما قتيلا بينما نجا الآخر من الموت بإعجوبة.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أدانت المهندس بالسجن المؤبد لما أسند إليه من اتهام.