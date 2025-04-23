خناقة على ديب فريزر.. قرار من الجنايات في جريمة "جزار إمبابة"



كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكليو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تأجيل أولى جلسات محاكمة مالكي محل كشري وعاملين في واقعة مقتل "جزار إمبابة" بمنطقة الشهيد بالهرم، إثر مشاجرة دارت بينهما بسبب خلاف حول ديب فريزر، إلى جلسة 14 يونيو المقبل.

وأحالت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة في قضية مقتل "جزار الشهيد" عقب معركة بالأسلحة في الهرم.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 46772 لسنة 2024 جنايات الهرم، أن المتهمين "م.ا" وشقيقه "م.ا" مالكي مطعم كشري، وعاملين "خ.ش" و"ر.ع"، في 9 سبتمبر 2024، داخل دائرة قسم الأهرام، قاموا بالتعدي على المجني عليه "بدر فارس" جزار، عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات جيرة بينهما.

وأكدت النيابة في التحقيقات أن المتهمين استباحوا حياة المجني عليه، حيث اعتدوا عليه بالضرب وسددوا له عدة ضربات بالسكين، استقرت إحداها في صدره، مما أدى إلى إصابته بجرح طعني أودى بحياته. النيابة أشارت إلى أنهم لم يقصدوا قتله، ولكن أفضت ضرباتهم إلى موته.

وفي التحقيقات، استجوبت النيابة شقيق المجني عليه "إسلام"، الذي أكد في أقواله أنه كان رفقة شقيقه المتوفي داخل محل الكشري في شارع الشهيد بالهرم يوم الواقعة. وأضاف أنه فوجئ بقيام المتهمين بالتعدي على شقيقه بسكين داخل المحل، حيث سددوا له عدة ضربات استقرت إحداها في صدره بقصد قتله، مما أسفر عن وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

وثبت من تقرير الطب الشرعي أن الإصابة التي تعرض لها المجني عليه كانت طعنية وقطعية، نتجت عن طعن بآلة حادة ذات طرف مدبب. وأشار التقرير إلى أن الإصابة أحدثت قطعًا بالغشاء البلوري وقطعًا في القلب والرئة اليسرى، مما أدى إلى نزيف دموي متجلط داخل التجويف الصدري وتوقف الدورة الدموية والتنفسية، وهو ما أدى إلى الوفاة. تدقيق الخبر فقط دون حذف