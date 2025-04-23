على طبلية عشماوي.. دينا اتفقت مع عشيقها لقتل زوجها أثناء نومه بالبدرشين

كتب- صابر المحلاوي:

استسلمت "دينا" لرغباتها المحرمة مع "محمد"، عشيقها الذي دخل حياتها على مدار 10 أشهر، بينما كان زوجها يعمل جاهدًا لتوفير لقمة العيش. لم يكتفِ الاثنان بالعلاقة الآثمة، بل قررا التخلص من الزوج نهائيًا ليعيشا معًا بحرية.

استخدم المتهمان حقنة مهدئة وضربة على الرأس، ثم قامت الزوجة بتدبير حادثة سرقة مزعومة لتخفي جريمتهما، وبعد تنفيذ الجريمة، ادّعت الزوجة أن ملثمين اقتحموا الشقة وقتلوا زوجها، وقاموا بسرقة ممتلكاتهما.

بحسب ما كشفته التحقيقات قالت الزوجة: "ناس غريبة اقتحموا الشقة وضربوا جوزي وسرقونا وهربوا"، لكن شكوك الشرطة حول تصرفاتها قادتهم إلى بدء التحقيقات في الأمر.

بعد ساعات من التحقيقات، تحولت الشكوك إلى يقين، ورجال المباحث واجهوا الزوجة بالأدلة والتحريات التي أكدت تورطها، فانفجرت في اعترافات مفصلة عن جريمة القتل المتفق عليها مع عشيقها، الذي كان جزءًا أساسيًا في تنفيذ مخطط التخلص من الزوج.

في التحقيقات، ذكرت الزوجة أن عشيقها قدّم لها عقارًا مهدئًا لتضعه في طعام أو شراب زوجها، وعندما رفض الزوج تناول المشروب بسبب تغير طعمه، حاولت إطعامه بواسطة سرنجة أثناء نومه، لكن حين استفاق من نومه، تدخل عشيقها ووجه له عدة ضربات على رأسه باستخدام قطعة حديدية حتى لقي مصرعه.

بعد التأكد من وفاة الزوج، استكمل المتهمان مخططهما بتقليد حادثة سرقة، وقامت الزوجة بإعطاء عشيقها بعض المال والطبنجة لإحداث ضجة في المنزل، ثم بعثرت الأشياء ليبدو الأمر كسرقة، وبعد تنفيذ الجريمة، هرب العشيق ببعض المتعلقات الشخصية للزوج، وتخلص منها في إحدى الترع المجاورة.

تم القبض على المتهمين، واعترفوا بجريمتهم، ليُحالوا إلى المحاكمة، وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالإعدام شنقًا عليهما، وهو الحكم الذي استأنفه دفاعهما، قررت محكمة مستأنف الجيزة تأجيل المحاكمة لجلسة 17 مايو للمرافعة.