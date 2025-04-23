سوزي الأردنية في النيابة من جديد.. محاميها يكشف التفاصيل



كتب- أحمد عادل:

كشف أحمد سامي، دفاع البلوجر "سوزي الأردنية"، عن تفاصيل عرض موكلته على النيابة العامة في محضر جديد.

وقال "سامي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن البلوجر "سوزي الأردنية" تم عرضها على النيابة العامة بالمطرية، صباح اليوم الأربعاء، في بلاغ جديد مقدم ضدها بنشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع دفاع "سوزي الأردنية"، أنه بعد عرضها والتحقيق معها، قررت النيابة العامة إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للبلوجر "سوزي الأردنية" تهمة نشر أخبار كاذبة، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق مشاهدات مرتفعة على تطبيق "تيك توك".

وقامت قوة أمنية كانت قد ألقت القبض على البلوجر بناءً على بلاغات تتهمها بنشر محتوى مضلل من شأنه إثارة الرأي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.