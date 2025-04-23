كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، إلي مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل شخص على يد زوجته وعشيقها في منطقة البدرشين.

وقال وكيل النائب العام في مرافعته، أن المتهم الأول ضرب المجني عليه بأداة حديدية على رأسه أودت بحياته، وجاء في ذهن المتهمة الثانية فكرة إعطاء المتهم الثاني بعض المنقولات، ليتبين أنها عملية سرقة وليس قتل عمد.

وتابع ممثل النيابة العامة، أن المتهمين اعترفا بتفاصيل ارتكابهما للجريمة، وهو ما أكدته تحريات رئيس مباحث البدرشين، والدليل الفني من رسائل صوتية وصور للمتهمين، لذلك فإن المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

لذلك النيابة العامة، تطالب بتأييد حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحق المتهمين "دينا ع." "محمد ع." بالإعدام شنقًا، على خلفية إدانتهما بقتل زوج المتهمة.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين "دينا ع." "محمد ع." إلي المحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه "محمد عبد النبي" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله باستخدام أداة حديدية فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.