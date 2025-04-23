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كمين محكم يُسقط 3 تجار هيروين وحشيش في دمياط

03:28 م الأربعاء 23 أبريل 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، في توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، بعدما تمكنت خلال حملة مكثفة من ضبط 3 قضايا جلب للسموم البيضاء والخضراء، بحوزة 3 متهمين، لهم معلومات جنائية.

وأسفرت جهود الشرطة، عن ضبط أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش، و10 كجم من البانجو، و8 كجم من مخدر الهيدرو، إلى جانب كمية من مخدر الهيروين.

كما عثرت القوات بحوزة المتهمين على 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص من نوع "فرد محلي"، وعدد من الطلقات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمون إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية هيروين حشيش المواد المخدرة
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