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دهب وفلوس.. 3 لصوص يسطون على شقة في النزهة

03:13 م الأربعاء 23 أبريل 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب -علاء عمران:
تمكنت مباحث القاهرة من ضبط 3 متهمين – لأحدهم معلومات جنائية – عقب ارتكابهم واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث استخدموا أسلوب كسر الشباك للدخول.

عُثر بحوزة المتهمين على جزء من المسروقات شمل مبلغًا ماليًا، دراجتين كهربائيتين، وسكوتر من متحصلات السرقة.

وبإرشادهم، تمكنت الشرطة من ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها بحوزة 3 عملاء سيئي النية – لأحدهم معلومات جنائية – وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

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