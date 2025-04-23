عاطل ينتحل دور وسيط وظائف ويستولي على هواتف ضحاياه بالقاهرة

كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة هواتفهم المحمولة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم أنشأ إعلانًا وهميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله توفير فرص عمل لدى شركات أدوية كبرى، وبعد تواصله مع الضحايا، كان يحدد لقاءً معهم، ثم يطلب أوراقهم الشخصية وهواتفهم المحمولة بحجة تحميل تطبيق خاص بالشركة وتصوير المستندات، ليقوم لاحقًا بمغافلتهم والفرار.

عُثر بحوزة المتهم على عدد من الهواتف المحمولة، وأوراق وكارنيهات ومستندات منسوبة لأحد الضحايا. وبمواجهته أقر بارتكاب 4 وقائع بنفس الأسلوب، و باستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليه واتهموه بسرقتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.