قرار قضائي عاجل بشأن المنتجة سارة خليفة في قضية المخدرات

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأنكرت المنتجة "سارة خ." أمام جهات التحقيق علاقتها بالواقعة، والمواد المخدرة المضبوطة، مشرة إلي انتفاء علاقتها بالمتهمين الآخرين.

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"، وإستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.