الصحفي محمد الصاوي: المخدرات المخلقة وراء الجرائم الأسرية البشعة في المجتمع

كتبت – داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي محمد الصاوي، مدير التحرير بموقع مصراوي، إن هناك شخصيات عامة معروفة تم استغلالها كواجهة لعمليات غسيل الأموال، في إطار شبكات منظمة تعمل بعيدًا عن العشوائية.

وخلال استضافته في برنامج "الخلاصة" على قناة المحور، أوضح الصاوي أن هذه الشبكات ترتبط بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات والدعارة، ويُستخدم فيها عناصر نسائية لجذب الضحايا.

وأشار إلى أن المخدرات باتت تصل إلى المنازل مباشرة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تتابع هذه الأساليب عن كثب، ولديها القدرة على تتبعها وكشفها بسرعة.

كما شدد على أن الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة لعلاج الإدمان ومكافحة الترويج للمخدرات، مؤكدًا أهمية الدور الأسري في التوعية، إلى جانب حملات التوعية الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية بشكل منتظم.

وحذّر الصاوي من المخدرات المخلقة (الاصطناعية)، لافتًا إلى خطورتها الشديدة، حيث يمكن أن يتحول المتعاطي إلى مدمن من أول مرة، وقد يرتكب جرائم مروعة بمجرد تكرار التعاطي.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الجرائم الأسرية البشعة التي نشهدها يقف خلفها هذا النوع من المخدرات التي تفقد الإنسان وعيه تمامًا.