"فلوس وذهب وسيارات".. قرار من النيابة بشأن مضبوطات سارة خليفة بقضية المخدرات

كتب- أحمد عادل:

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بالتحفظ على الأموال والمشغولات الذهبية والسيارات المضبوطة مع المنتجة سارة خليفة وآخرين، على خلفية اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

ودخلت المنتجة سارة خليفة في حالة انهيار تام خلال ثاني أيام التحقيقات معها، ما استدعى عرضها على طبيب للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقعت تشكيلًا عصابيًا من أكبر التشكيلات في تجارة جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وتباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، منذ مساء الإثنين، التحقيق مع المنتجة "سارة خليفة" وآخرين، على خلفية اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وخلال التحقيقات، قالت المنتجة "سارة خليفة" إنه تم القبض عليها من داخل مسكنها من قبل الأجهزة الأمنية، وأنكرت المتهمة تهمة اشتراكها مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

كما أنكرت حيازتها لأي من المواد المضبوطة، ونفت علاقتها بباقي المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الصناعي بلغت 200 كيلوجرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذلك (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.