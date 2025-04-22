استولوا على أموال التبرعات.. ماذا قال مشايخ مشروع "ازرع نخلة" بالتحقيقات؟

كتب - رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على نص أقوال المتهمين بواقعة الاستيلاء على أموال تبرعات مشروع "ازرع نخلة" الخيري، في صحاري أكتوبر بالجيزة، والذين وقعوا في كمين الأمن العام والمصنفات عقب رصد نشاطهم المشبوه.

البداية حينما طرح مالكي إدارة قناة فضائية فكرة مشروع "ارزع نخلة" من أجل كسب أموال دون أي جهد، واستعانوا بأشخاص مجهولين تقمصوا شخصيات رجال دين لتصوير برامج لاستعطاف المواطنين عبر شاشات التلفيزيون، وجمع التبرعات من أجل الإنفاق على الفقراء من ناتج المشروع وذلك على عكس الحقيقة.

مباحث المصنفات بالتعاون مع قطاع الأمن العام بالجيزة، داهمت مقر القناة المشبوه نشاطها خلف الشاشات والتي اتخذت مدينة السادس من أكتوبر مقرًا لها، فتمكنت من القبض على معدى القناة، وجاري البحث عن آخرين متورطين في المشروع الخيري.

وجاءت أقوال المتهمين خلال الاستجواب كالتالي:

س: ما أسمك؟

ج: محمد.ق.

س: ماسبب تواجدك بمحل ضبطك؟

ج: أنا كنت في مقر القناة وبورد فلوس التبرعات.

س: من كان متواجد صحبتك بالشقة محل ضبطك؟

ج: كنت موجود مع "أ" و"ع"

س: هل شاهدت المدعو "أ. إ" حال قيامه بالقفز من بلكونة الغرفة؟

ج: ايوة هو كان معانا ونط من البلكونة لما عرف إن في حكومة بره.

س: هل دفعه أحد للقيام بذلك؟

ج: لا هو اللي خاف يتمسك فحاول يهرب عشان الشغل بتاعنا غير مرخص.

س: ماهي طبيعة عمله بالقناة محل عملكم؟

ج: هو شغال في الإعداد

س: هل تسبب أحد في إحداث إصابته؟

ج: لا هو اتعور لما نط من البلكونة.

س هل انت مسئول عن أقوالك ؟

ج:ايوة طبعا.

المتهم الثاني

ما أسمك؟

ج: أسمي "ع. م"

س: ماسبب تواجدك بمحل ضبطك؟

ج: أنا كنت في مقر القناة عشان شغلي وأنا المدير المسئول في حالة غياب صاحب القناة

س: من كان متواجد صحبتك بالشقة محل ضبطك؟

ج: انا كنت موجود مع "أ" و"ق"

س: هل شاهدت المدعو "أ. إ" حال قيامه بالقفز من بلكونة الغرفة؟

ج: هو كان مع "ق" في الغرفة لما أنا كنت واقف ورا باب الشقة وحضرتك بتخبط.

س: هل دفعه أحد للقيام بذلك؟

ج: لا هو اللي خاف يتمسك فحاول يهرب.

س: ما هي طبيعة عمله بالقناة محل عملكم؟

ج: هو شغال في الاعداد

س: هل تسبب أحد في إحداث إصابته؟

ج: لا هو اتعور لما نط من البلكونة

س هل انت مسئول عن أقوالك؟

ج: ايوة

س هل لديك أقوال أخرى؟

ج/ لا

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين استخدموا برنامجًا تليفزيونيًا يبث عبر القناة، يتضمن أحاديث عن الصدقة الجارية، والاستعانة بشخصيات ترتدي زي المشايخ لإقناع المواطنين بالتبرع، واستخدام اسم جمعية وهمية لا تمتلك مقرات أو حسابات بنكية.

وقال حسن يوسف دفاع المتهمين في تصريحات لـ "مصراوي" أن تحقيقات النيابة بينت أن المتهمين المضبوطين -معدو القناة- يعملون بالقناة والاستوديو وليس لهم أي علاقة بالاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة بشأن واقعة الاستيلاء على الأموال من قبل مالكي القناة الهاربين.

أوضح أن موكله ليس له صلة بالواقعة سوى أنه يعمل داخل القناة إذ أكدت التحريات أنه ليس له صلة نهائيًا بالقضية وفق ما جاء بمحضر تحريات أجهزة الأمن.