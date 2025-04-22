حفلة ضرب ضحيتها شخص بأكتوبر.. ويوناني ينجو من الموت أعلى الدائري

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص تعرض لاعتداء بالضرب من آخرين بمنطقة هرم سيتي بمدينة السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتعرض شخص للضرب بهرم سيتي.

التحريات الأولية بينت أن مجهولين اعتدوا بالضرب على شخص وأحدثوا به إصابات متفرقة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

في سياق آخر، أصيب شاب يوناني في انقلاب سيارة سوزوكي أعلى نفق الطالبية وتم نقله إلى مستشفى الهرم للعلاج.