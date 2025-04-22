قرار جديد بشأن متهم بتصنيع الأسحلة البيضاء داخل منزله بالسيدة

كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص بالسيدة زينب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتحفظت النيابة على المضبوطات، لعرضها على خبراء لفحصها، وطلبت تحريات المباحث والصحيفة الجنائية للمتهم، وتشميع الورشة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص؛ متخذًا من ورشة كائنة بالعقار سكنه مكانًا لتصنيع الأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 36 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام ومجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.