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مصدر أمني ينفي احتجاز 4 نزلاء في زنازين انفرادية

09:10 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

مركز الاصلاح والتأهيل

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القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته بعض المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التوصل الاجتماعى بتعرض 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإنتهاكات واحتجازهم فى زنازين انفرادية ومنع الطعام والملابس عنهم لاعتراضهم على الإجراءات المتبعة للتفتيش.

وأكد المصدر أن النزلاء الأربعة المذكورين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد والاّخرين بالسجن المشدد 15 سنة لنشاطهم الإرهابي، ويتم معاملتهم فى إطار الضوابط القانونية المتبعة والتى تُطبق على كافة النزلاء دون تمييز أو تجاوزات وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولم يتم اتخاذ إجراءات استثنائية حيالهم أو حجزهم انفرادياً ومنع الطعام والملابس عنهم كما جاء بتلك المزاعم.

أضاف الكصدر أن ذلك يأتى فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة والحصول على استثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر القائمة على اختلاق تلك الإدعاءات والترويج لها.

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