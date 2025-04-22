بسلاح أبيض.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالإسماعيلية بعد تداول الفيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مشهرًا سلاحًا أبيض خلال مشاجرة بالإسماعيلية.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إنه في إطار متابعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحقيق في مقطع الفيديو الذي يظهر فيه شخص مشهرًا سلاحًا أبيض خلال مشاجرة في الإسماعيلية، تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة.

وعقب الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، والذي تبين أنه عاطل (له معلومات جنائية) ومقيم في دائرة قسم شرطة الإسماعيلية. وبمواجهته، اعترف بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد المارة، الذي لم يتمكن من تحديد بياناته، كما أقر باستخدام سلاح أبيض في الواقعة.

تم ضبط السلاح الأبيض الذي تم استخدامه في ارتكاب الواقعة بناءً على إرشادات المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.