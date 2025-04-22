60 كيلوجرام حشيش في قبضة الأمن بـ4 محافظات.. الداخلية تواصل ضرباتها لتجار المخدرات

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، جهوده لمكافحة تلك الجرائم، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (أكثر من 11 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عنصر إجرامي) بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزته (12 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما (25 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتها (12 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش).

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.