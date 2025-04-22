بقيمة 34 مليون جنيه.. سقوط 3 عناصر إجرامية بـ 304 كيلو مخدرات في جنوب سيناء

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بجنوب سيناء، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت قيمتها المالية حوالي 34 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام تشكيل عصابي يضم ثلاثة عناصر إجرامية خطرة بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 304 كيلو جرام "حشيش، أفيون، هيدرو"، بالإضافة إلى سيارتين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 34 مليون جنيه تقريبًا.

كما واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته أكثر من 11 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كما تم ضبط عنصر آخر بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته 12 كيلو جرام من نفس المخدر.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة في هذه القضايا بأكثر من 6 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.