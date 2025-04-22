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الداخلية تعيد طفلة من ذوي الهمم إلى أحضان أسرتها في لفتة إنسانية

11:51 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
في لفتة إنسانية، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إعادة طفلة من ذوي الهمم إلى أسرتها، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف، في أحد محاورها، إلى تفعيل الدور المجتمعي من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات والمواقف الطارئة ذات الطابع الإنساني.

كان قد ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، يفيد بالعثور على طفلة "من ذوي الهمم" بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، كانت قد ضلت الطريق عن أسرتها.

وعلى الفور، تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى أسرتها. وبالفعل، تم التوصل إلى والدتها، والتي أفادت بأن نجلتها خرجت بصحبة شقيقها لشراء بعض الطعام، إلا أنه تركها في مكان البلاغ وعاد إلى المنزل بدونها "لكونه أيضًا من ذوي الهمم".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الطفلة إلى والدتها بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

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