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إصابة منشد ديني و5 من فرقته في انقلاب سوزوكي بطريق الكريمات

10:39 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

انقلاب سوزوكي فان

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كتب - محمد شعبان:

أصيب منشد ديني و5 من أعضاء فرقته في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الكريمات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء.

وتبين بالفحص انقلاب السيارة قبل نفق الودي اتجاه حلوان مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج.

المصابون الستة هم كل من: عرفة عيسى 30 عاما، مختار كامل 41 عاما، ياسر محمود 39 عاما، محمد سيد 44 عاما، محمد نايل 28 عاما ومحمود خلف 28 عاما.

ويخضع المصابون للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق وتحرر محضر بالواقعة.

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انقلاب سوزوكي إصابة منشد ديني طريق الكريمات
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