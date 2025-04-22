طالب جامعي يبتز زميلاته بصور جنسية في أكتوبر.. والنيابة تعاقبه بقرار حاسم

كتب - محمد شعبان:

خطة شيطانية وضعها طالب بكلية الصيدلة لابتزاز زميلاته بالجامعة، استغل مهاراته في برامج الحاسب الآلي وحول صورهن الخاصة لأخرى عارية ومن ثم تهديدهن بالفضيحة حال عدم الاستجابة لرغباته الجنسية.

واقعة صادمة دونها محضر الشرطة بقسم أول أكتوبر، المأمور فوجئ بحضور طالبات بجامعة خاصة يتهمن زميلهن بابتزاهن بصور فاضحة.

تحريات المباحث توصلت إلى تورط طالب عشريني في الواقعة، وأنه استغل صور زميلاته المنشورة عبر حساباتهن الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

صيدلي المستقبل استخدم برامج الذكاء الاصطناعي لتركيب صور زميلاته لتبدو أقرب للساقطات ومن ثم ابتزازهن.

بتقنين الإجراءات، تمكن معاون أول القسم من ضبطه وأقر المتهم بفعلته "الشيطان ضحك عليا" وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا.