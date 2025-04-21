إصابة أب وابنته بحالة تسمم غامض في الوراق

كتب - محمد شعبان:

أصيب أب وابنته بحالة تسمم غذائي بمنطقة الوراق شمال الجيزة، الاثنين.

مأمور قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات تسمم بشارع مكة المكرمة.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بقيادة الرائد محمد طارق، وتبين إصابة "عبد الصبور.أ" 58 عاما وابنته "شروق" 19 عاما باشتباه تسمم غذائي.

الأب وابنته نقلا إلى المستشفى المركزي للعلاج بعد إصابتهما باضطراب في درجة الوعي، وطلبت النيابة العامة التحريات حول ملابسات الواقعة.