ابتز خطيبته السابق بصور فاضحة.. الجنايات تعاقب عامل الصف بحكم رادع

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "9" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في واقعة اتهامه بابتزاز خطيبته السابقة بصور وفيديوهات غير أخلاقية.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عفيفي محمود المنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، مصطفى محمد عبد الحميد، ومحمد عبد الحميد العدروسي، وسكرتارية خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 18002 لسنة 2024 جنايات العياط، والمقيدة برقم 6494 لسنة 2024، للمتهم "أحمد. ع"، أنه في تاريخ سابق على الواقعة بدائرة مركز شرطة العياط، هدد المجني عليها "م.ر " خطيبته - كتابيا بإفشاء أمور خادشة للشرف وهي صور المجني عليها التي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص و بغير رضائها، وكان تهديده مصحوبا بطلب إقامة علاقة جنسية معها.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوي، أن المتهم هدد المجني عليها "م.ر" بإفشاء أمور خادشة للشرف وهي صور المجني عليها التي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضاها على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابعت النيابة العامة أن المتهم أنشأ حسابين "واتس آب" و"فيس بوك" للمجني عليها بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامين السابقين واللاحقين على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة لخطيبته السابقة بأن نقل بجهاز هاتف نقال صور بغير رضائها، وأساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها.

واستجوبت النيابة العامة المجني عليها وأكدت في التحقيقات أنها كانت تربطها علاقة عاطفية مع المتهم انتهت بخطبتهما؛ إلا إنها سرعان ما انفصلت عنه فتواصل معها بدعوى وجود علاقة عاطفية فيما بينهما، وهدد إياها بنشر صور ومقاطع مرئية خاصة بجسدها التي تحصل بدون رضائها مقابل إقامته علاقة غير شرعية معها؛ إلا أنها أبت و أبلغت جهات الشرطة.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول، لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات التي أدانت بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.