تصاعد الدخان في سماء الفجالة.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل عقار بمنطقة الفجالة بالقاهرة مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بشارع الخليج الناصري.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع المأمور ومفتش القطاع.

وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 4 والمكون من 10 أدوار وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

فيما اندلع حريق ثان بشقة سكنية بالطابق الثاني لمنزل بشارع الجمهورية بجوار مسجد المدبولي بمنطقة المرج.