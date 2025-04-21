القدر منحها فرصة ثانية للحياة.. محاولة انتحار فتاة في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أقدمت فتاة على التخلص من حياتها قفزا من شرفة مسكنها بمدينة السادس من أكتوبر مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي مصابة بكسور.

التحريات الأوبية بينت أن "إلهام. أ." 18 سنة، حاولت التخلص من حياتها وقفزت من الطابق الخامس بالعقار رقم 344 بمنطقة 800 فدان ونقلت في حالة حرجة للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وأخطر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر بالواقعة.

في سياق متصل، تخلص عاطل خمسيني من حياته بالعمرانية، وتناول مبيدًا حشريًا بسبب معاناته النفسية والمالية بعد فصله من العمل.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.