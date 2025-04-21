مصدر أمني نافيا تدهور صحة سجين بالقاهرة: "يعاني من الدرن ويُعالج بانتظام"

القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة وتردى حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن دون تقديم العلاج اللازم له.

وأكد المصدر أن المذكور محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية اتجار بمادة الهيروين المخدر، وتم توقيع الكشف الطبى عليه منذ بدء حبسه احتياطياً لتحديد حالته الصحية إسوةً بالمتبع وتبين وجود تاريخ مرضى له.

أضاف المصدر أنه تم نقله لأحد المستشفيات عدة مرات لمتابعة تلقيه العلاج اللازم، كما يتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية له بمحبسه، لافتا إلى أنه سيتم نقله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية عقب انتهاء الإجراءات القضائية بشأنه.