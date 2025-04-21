جثة ومصابان بحالة إغماء.. واقعة غامضة تثير رعب أهالي الوراق

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الوراق شمال الجيزة حالة من الرعب إثر العثور على جثة وبجوارها حالتي إغماء في ظروف غامضة مساء الاثنين.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات غيبوبة بوراق العرب.

العقيد مجدي موسى مفتش مباحث الفرقة وجه ضباط المباحث بالانتقال إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة ومصابين اثنين في حالة إغماء دون معرفة السبب.

المصابان نقلا إلى مستشفى الوراق للعلاج تمهيدا لسماع أقوالهما والوقوف على لمابسات الواقعة فيما وصل فريق من النيابة العامة للمعاينة.