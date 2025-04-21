14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالصف

كتب - محمد شعبان:

أصيب 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص نطاق مركز الصف جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد كارتة حلوان.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من قرية الاخصاص اتجاه حلوان، مما أسفر عن سقوط 14 مصابًا.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وجنبت إدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.