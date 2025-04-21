القبض على فتاتي "فيديو الرقص" بمترو الأنفاق

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على فتاتي فيديو الرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

كلنت أجهزة الأمن بالجيزة رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية يتضمن رقص فتاتين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتيهما وضبطهما وتبين أنهما مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير المقطع المشار إليه نظراً لعدم وجود كثافة ركاب حال استقلالهما مترو الأنفاق للاحتفاظ به على صفحتيهما الشخصية على سبيل اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.