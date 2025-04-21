ضبط قائد سيارة سمح للأطفال بالجلوس على الجزء الخلفي أثناء موكب زفاف بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يُتيح لعدد من الأطفال الجلوس على الجزء الخلفي للسيارة أثناء سيرها بمحافظة الشرقية، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه مالك مكتبة ومقيم بمحافظة الشرقية. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن ذلك حدث خلال مشاركته في موكب زفاف أحد أقاربه بأحد شوارع المحافظة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لكافة صور الإهمال والممارسات التي تهدد السلامة العامة.