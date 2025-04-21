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جثة على قضبان السكة الحديد بمزلقان سنديون

04:37 م الإثنين 21 أبريل 2025

جثة على القضبان ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه اليوم الاثنين إثر صدمه من قبل قطار بمزلقان السكة الحديد في القليوبية.

تلقى مدير شرطة النجدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة أعلى قضبان السكة الحديد.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشخص المتوفى قد تعرض لصدمه من قطار أثناء عبوره بمزلقان سنديون.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

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مزلقان سنديون القليوبية العثور على جثة دهس شخص
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