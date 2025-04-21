مأساة في بشتيل: شخص ينهي حياته طعناً بآلة حادة

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة بشتيل في إمبابة، اليوم، حادثة مؤسفة أودت بحياة شخص في ظروف مأساوية.

تلقى العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع الشمال، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص في منطقة بشتيل.

ووفقًا للتحريات الأولية، تبين أن الشخص المتوفى قد أقدم على إنهاء حياته بطعن نفسه باستخدام آلة حادة في شارع مسجد الرحمة، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية شديدة.

على الفور، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث في انتظار وصول فريق من النيابة العامة للقيام بالمعاينة اللازمة وفتح التحقيقات في الواقعة.