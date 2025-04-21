"مسكنهم مخزن".. الداخلية تُسقط عاطلين بحوزتهما ترسانة نارية ببني سويف

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين ببني سويف بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف، بالاتجار في الأسلحة النارية، واتخاذ مسكنهما وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على: 6 بنادق خرطوش، و3 فرد محلي الصنع، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.