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طعنه بسنجة وأحرقه حيًا.. ماذا حدث في مشاجرة "الكلب" بمنطقة الشدية؟

01:08 م الإثنين 21 أبريل 2025

المتهمين

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كتب- أحمد أب النجا:
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الشدية بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية.

وبالتحريات، تبيّن أن المشاجرة نشبت بين طرفين:الطرف الأول يضم 3 رجال وسيدتين (منهم اثنان مصابان بجروح وكدمات)، بينما الطرف الثاني يضم رجلين وسيدة، وجميعهم يقيمون في دائرة القسم.

الخلاف بدأ إثر قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة سيدة من الطرف الأول، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفان الضرب.

وخلال الواقعة، قام أفراد من الطرف الأول بالاعتداء على كلب مملوك للطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض ما تسبب في نفوقه، ثم أضرموا النار فيه باستخدام زجاجة مبيد حشري.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وضُبط بحوزتهم سلاح أبيض، وشومة، وزجاجة مبيد حشري. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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