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الداخلية تضبط شركتين سياحيتين وهميتين نصبتا على المواطنين

12:39 م الإثنين 21 أبريل 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، خاصة ما يتعلق بالشركات غير المرخصة التي تزاول نشاط السياحة دون تصريح، وتستغل المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار"، قيام شركتين تعملان بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم رحلات دينية وسياحية، مع الترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام الضحايا بأنهما شركات سياحية معتمدة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط القائمين على إدارة الشركتين، وعُثر بحوزتهم على أختام تحمل اسم الشركتين، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، بالإضافة إلى أوراق دعائية وإعلانات عن رحلات دينية وسياحية داخلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

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حملات امنية ضبط شركتين سياحيتين وهميتين النصب علي المواطنين
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