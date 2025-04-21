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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم

12:29 م الإثنين 21 أبريل 2025

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 11 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، وبيعه بأكثر من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التربح غير المشروع من بيع الخبز الحر والمدعم.

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