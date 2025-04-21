فتاتان تثيران الجدل بفيديو راقص داخل المترو.. وخبير قانوني يوضح العقوبة المنتظرة

كتب- أحمد أبو النجا:

في واقعة أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فتاتان في مقطع فيديو وهما تؤديان حركات راقصة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، مرتديتين عباءات سوداء، على أنغام موسيقى مهرجانات شعبية، ما اعتبره الكثيرون سلوكًا غير لائق داخل مرفق عام حكومي.

وبحسب ما كشفت عنه التحريات الأولية، قامت الفتاتان بتصوير الفيديو بهدف تحقيق الانتشار وتحقيق أرباح مادية من خلال منصة "تيك توك"، دون الحصول على إذن مسبق بالتصوير في المترو، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أوضح المحامي أيمن محفوظ، أن الفتاتين قد تواجهان تهمة "الفعل الفاضح العلني"، مشيرًا إلى أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات، تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من فعل علانية فعلاً مخلًا بالحياء".