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العثور على جثة قبل نفق أطفيح.. والنيابة تحقق

11:43 ص الإثنين 21 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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كتَب - محمد شعبان:

عثرَت قوات الأمن على جثة شخص ملقاة قبل نفق أطفيح، جنوب الجيزة، صباح اليوم الإثنين.

تلقى العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع الجنوب، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة بطريق عام بدائرة مركز أطفيح.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة تعود لشخص تُوفي نتيجة حادث سير، وذلك قبل نفق أطفيح في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

تم إيداع الجثة بثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، تمهيدًا للتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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العثور على جثة قوات الأمن نفق أطفيح
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